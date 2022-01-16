Генерал СБУ Вовк предложил Зеленскому прибегнуть к обману, чтобы встретиться с Путиным

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский может договориться о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, но для этого необходимо схитрить, заявил экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала "Наш".

По его словам, для достижения этой цели придется сначала снять с должности министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, а затем отправить переговорщиков в Донбасс. Причем достаточно сделать это только для вида, без полномочий заключать какие-либо соглашения, уточнил Вовк.

"Формальное действие: поехал, переговорил, сфотографировался с ними. Приехал со справкой, написал: "Там не с кем говорить, они конченые", - уточнил генерал-майор.

После этого уже можно будет обратиться к президенту России с предложением обсудить варианты мирного разрешения сложившейся ситуации, уверен экс-глава Следственного управления СБУ.

Напомним, Василий Вовк также заявил, что утверждения западных СМИ и политиков о якобы имеющихся у Москвы сценариях вторжения на Украину являются нагнетанием обстановки на фоне переговоров России с НАТО о гарантиях безопасности.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель офиса украинского президента Зеленского Андрей Ермак рассказал об условиях, при которых президент Украины проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Ермак назвал обязательным условием общения Владимира Зеленского с президентом РФ "наличие предмета для разговора".

По словам главы офиса, президент Украины в 2021 году позвонил российскому лидеру один раз, но разговор по каким-то причинам не состоялся.