Генерал СБУ считает, что Россия не собирается воевать с Украиной Фото: REUTERS

Утверждения западных СМИ и политиков о якобы имеющихся у Москвы сценариях вторжения на Украину являются нагнетанием обстановки на фоне переговоров России с НАТО о гарантиях безопасности. Такое заявление сделал бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Вовк.

«Сегодня таких намерений у России нет», - заявил украинский военный, отметив, что российский народ такие действия не поддержал бы.

Вовк заявил, что западные чиновники, в том числе госсекретарь по политическим делам Виктория Нуланд, призваны нагнетать обстановку в оправдание действий стран Запада на украинской территории.

Напомним, в Кремле ни раз заявляли, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск происходит только на российской территории. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя новые публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе, назвал подобные сообщения голословными.