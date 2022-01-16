Депутат Рады Волошин заявил о глубокой "маргинализации" Украины на международной арене

Депутат Рады Волошин заметил, что "об Украине стали говорить без Украины" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние события в мире свидетельствуют о глубокой "маргинализации" Украины на международной арене, заявил на своей странице в социальной сети Facebook депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.

"Нужно признать, что, как только об Украине стали говорить без Украины, сразу выявилась глубокая маргинализация нашей страны на международной арене, - констатировал Волошин. - За последние годы мы не выступили ни с одним собственным и, главное, реалистичным планом урегулирования конфликта на Донбассе, урегулирования отношений с Россией и снятия тем самым этой линии напряжения, грозящей глобальным конфликтом".

По его словам, этим же фактом объясняется небольшое количество официальных сообщений от украинской власти, которой попросту нет за столом переговоров.

"Кто-то приезжает и звонит из западных дипломатов" только ради сохранения имиджа "защитника Украины", уточнил народный избранник.

Напомним, Олег Волошин заявил, что в случае военного конфликта Россия сможет разгромить Украину менее чем за 10 минут. По его мнению, РФ сможет уничтожить ключевые пункты управления государством, даже не заходя на украинскую территорию.

Как ранее писал сайт kp.ru, генерал СБУ Василий Вовк предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прибегнуть к обману, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Первым действием для этого должно стать увольнение главы украинского МИД Кулебы, уточнил Вовк.