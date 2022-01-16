Украинский политолог предложил ввести мораторий на вступление в НАТО, чтобы вернуть Донбасс

Украина может попытаться вернуть Донбасс мирным путем, отказавшись от вступления в НАТО Фото: REUTERS

Киеву следует ввести мораторий на вступление в Североатлантический альянс, чтобы повысить шансы вернуть Донбасс мирным путем, заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров в эфире YouTube-канала Politwera.

"Второй вариант — право вето у Донбасса на какое-то время, на 20 лет", - дополнил мысль политический эксперт.

Однако такое развитие событий в текущих реалиях маловероятно по внутриполитическим причинам, констатировал Джангиров.

Как ранее писал сайт kp.ru, экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может договориться о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, но для этого необходимо пойти на обман. В частности, Вовк предложил отправить переговорщиков в Донбасс, но не наделять их правом заключения соглашений.

Напомним, Россия требует от Соединенных Штатов "железобетонных гарантий" того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после переговоров о гарантиях безопасности в Европе.