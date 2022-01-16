Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье16 января 2022 3:00

Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против коронавируса будет двухкомпонентной

Но если применять ее как бустер, то хватит одного, отметил директор Центра им. Гамалеи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Назальная вакцина против коронавируса, которую разрабатывают специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, будет двухкомпонентной. Однако если этот антиковидный препарат в виде спрея для носа применять как бустер, то хватит одного компонента. Об этом рассказал журналистам директор центра Александр Гинцбург.

«Назальная вакцина – двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», - сказал ученый в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Александр Гинцбург говорил, что набор добровольцев для исследования назальной вакцины против коронавируса в России начнется 15 января, а в гражданский оборот препарат поступит в первом квартале 2022 года.

По его словам, назальная вакцина «ни в коем случае» не отменяет необходимость прививаться препаратом для инъекций, которые сейчас применяются в нашей стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре главных факта о назальной вакцине от коронавируса, которой ревакцинировался Путин

Объясняем, почему специалисты считают, что такая форма введения препарата лучше защищает органы дыхания от COVID-19 (подробности).