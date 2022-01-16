Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против коронавируса будет двухкомпонентной

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Назальная вакцина против коронавируса, которую разрабатывают специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, будет двухкомпонентной. Однако если этот антиковидный препарат в виде спрея для носа применять как бустер, то хватит одного компонента. Об этом рассказал журналистам директор центра Александр Гинцбург.

«Назальная вакцина – двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», - сказал ученый в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Александр Гинцбург говорил, что набор добровольцев для исследования назальной вакцины против коронавируса в России начнется 15 января, а в гражданский оборот препарат поступит в первом квартале 2022 года.

По его словам, назальная вакцина «ни в коем случае» не отменяет необходимость прививаться препаратом для инъекций, которые сейчас применяются в нашей стране.

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