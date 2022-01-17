Порошенко прибыл в Киев, где состоится суд по делу о госизмене

Петр Порошенко Фото: REUTERS

В понедельник, 17 января, бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев, откуда уехал на фоне обвинений в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса. В украинской столице политика ждет суд.

Самолет авиакомпании Wizz Air, на борту которого находится экс-президент незалежной прибыл на Украину из Варшавы, приземлился в аэропорту «Киев». Об этом свидетельствуют данные табло.

Самолет с бывшим президентом незалежной сел в украинской столице Фото: Facebook

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 17 января, экс-президент Украины прибыл в варшавский аэропорт им. Фредерика Шопена, для того чтобы вылететь в Киев. Порошенко заявил, что не опасается ареста в Киеве, добавив, что на его стороне украинский народ.

Напомним, ранее Порошенко сообщил о готовности вернуться в Киев 17 января, отметив и свое намерение явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. Бывший украинский лидер также заявил, что возвращается для того, чтобы «защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии».