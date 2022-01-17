Порошенко заявил о необходимости объединения демократической оппозиции на Украине Фото: REUTERS

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости объединения демократической оппозиции в незалежной, отметив, что такие переговоры ведутся.

«Я считаю, что демократическая оппозиция, к которой я отношу и Юлию Владимировну (Тимошенко), должна в условиях высокого риска российской агрессии объединиться и скоординировать свои усилия», - заявил политик в интервью изданию «Левый берег».

Порошенко добавил, что он и глава штаба его партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов ведут «очень активные переговоры» по вопросу объединения «всех политических сил в единую демократическую оппозицию».

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 17 января, политик прибыл в варшавский аэропорт им. Фредерика Шопена, откуда он вылететь в Киев, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене. Порошенко заявил, что не опасается ареста, отметив, что на его стороне украинский народ. Напомним, экс-президент принял решение покинуть Украину на фоне обвинений в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса.