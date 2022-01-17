Порошенко вылетает из Варшавы в Киев на суд по делу о госизмене

Петр Порошенко Фото: REUTERS

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в понедельник, 17 января, в варшавский аэропорт им. Фредерика Шопена и в скором времени он вылетит в Киев.

Отвечая на вопросы корреспондентов, политик заявил, что не опасается ареста в Киеве. «За мной правда … На моей стороне народ Украины», - заявил он, отметив, что не готовился к аресту.

Напомним, политик принял решение покинуть Украину на фоне обвинений в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса. Государственное бюро расследований опубликовало видеозапись, на которой видно, как Порошенко скрылся бегством от вручения повестки на допрос по делу о государственной измене.

Как писал сайт kp.ru, Порошенко заявил о своей готовности вернуться в Киев 17 января, указав также на свое намерение явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. Бывший украинский лидер отметил, что возвращается для того, чтобы «защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии».