Госбюро расследований Украины приветствует решение Порошенко вернуться в страну Фото: REUTERS

Государственно бюро расследований (ГБР) Украины расследований приветствует решение бывшего президента Украины Петра Порошенко вернуться на родину и принять участие в суде по делу о госизмене. Такое заявление в понедельник, 17 января, сделала пресс-секретарь ведомства Татьяна Сапьян.

Госбюро расследований также подтвердило, что в аэропорту Киева пыталось вручить экс-президенту незалежной повестку в суд, отметив, что тот проигнорировал эту попытку. В ведомстве ожидают, что Порошенко сам придет в суд, а сила будет последней мерой для этого.

Напомним, самолет авиакомпании Wizz Air, на борту которого находился бывший украинский президент, прибыл на Украину из Варшавы в понедельник, 17 января. Как писал сайт kp.ru, силовики забрали у Порошенко паспорт при прохождении контроля в аэропорту. Политик заявил, что пограничники пытаются не впустить его на Украину, однако позже он все же вышел из таможенной зоны.