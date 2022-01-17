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В мире17 января 2022 8:14

Госбюро расследований Украины приветствует решение Порошенко вернуться в страну

ГБР подтвердило, что в аэропорту Киева пыталось вручить экс-президенту незалежной повестку в суд
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госбюро расследований Украины приветствует решение Порошенко вернуться в страну

Госбюро расследований Украины приветствует решение Порошенко вернуться в страну

Фото: REUTERS

Государственно бюро расследований (ГБР) Украины расследований приветствует решение бывшего президента Украины Петра Порошенко вернуться на родину и принять участие в суде по делу о госизмене. Такое заявление в понедельник, 17 января, сделала пресс-секретарь ведомства Татьяна Сапьян.

Госбюро расследований также подтвердило, что в аэропорту Киева пыталось вручить экс-президенту незалежной повестку в суд, отметив, что тот проигнорировал эту попытку. В ведомстве ожидают, что Порошенко сам придет в суд, а сила будет последней мерой для этого.

Напомним, самолет авиакомпании Wizz Air, на борту которого находился бывший украинский президент, прибыл на Украину из Варшавы в понедельник, 17 января. Как писал сайт kp.ru, силовики забрали у Порошенко паспорт при прохождении контроля в аэропорту. Политик заявил, что пограничники пытаются не впустить его на Украину, однако позже он все же вышел из таможенной зоны.