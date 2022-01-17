Силовики пытаются задержать Порошенко в аэропорту Киева

Порошенко пытаются задержать в аэропорту Киева Фото: REUTERS

Бывшего президента Украины Петра Порошенко пытаются задержать в аэропорту Киева и не отдают паспорт после прохождения контроля.

Силовики забрали у политики паспорт при прохождении им контроля в аэропорту, а следователи проводят процессуальные действия. «Вы являетесь задержанным», - заявил правоохранитель, обращаясь к политику.

Порошенко заявил, что пограничники пытаются не впустить его на Украину. «Меня, гражданина Украины, пытаются не пустить на Украину, забрали паспорт под предлогом какого-то контроля», - заявил он.

Однако позже Порошенко вышел из таможенной зоны.

Напомним, самолет авиакомпании Wizz Air, на борту которого находился Порошенко, прибыл на Украину из Варшавы в понедельник, 17 января. Как писал сайт kp.ru, при вылете из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена, бывший украинский лидер заявил, что не опасается ареста в Киеве, добавив, что на его стороне народ незалежной.

Порошенко принял решение покинуть Украину на фоне обвинений в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса. Сотрудники Государственное бюро расследований опубликовали видеозапись, на которой видно, как бывший президент Украины скрылся бегством от вручения повестки на допрос по делу о государственной измене.