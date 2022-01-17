Глава МИД ФРГ заявила, что сертификация "Северного потока-2" приостановлена из-за "неполного соответствия" праву ЕС. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что «Северный поток-2» на настоящий момент «не полностью соответствует» праву ЕС. Этим глава МИД объяснила приостановку сертификации «Северного потока-2». Об этом Бербок заявила во время пресс-конференции в Киеве в понедельник 17 января. Трансляция пресс-конференции доступна на канале немецкой телекомпании Phoenix.

«Мы в коалиционном соглашении прописали, что для энергетических проектов в Германии действует европейское право, и это касается конечно в том числе и «Северного потока – 2». В настоящий момент в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен», - заявила Анналена Бербок.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Постпред России при ЕС Владимир Чижов назвал приостановку сертификации «Северного потока – 2» политизированной.

О том, чем выгоден «Северный поток-2» России и почему он не устраивает Украину, читайте здесь.