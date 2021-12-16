Постпред России при ЕС назвал приостановку сертификации «Северного потока – 2» политизированной Фото: REUTERS

Ситуация с приостановкой процесса сертификации газопровода «Северный поток – 2» политизирована, считает постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Это, конечно, политика, там, кроме политики, ничего больше нет. Другое дело, что тут смесь внешней политики, я бы сказал общезападной и внутригерманской, связанной со сменой правительства в этой стране», – заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 16 декабря, регулятор Германии сообщил, что в первой половине 2022 года решения по сертификации Nord Stream 2 принято не будет. Замедление процесса в организации объяснили тем, что пока не получили все необходимые документы для продолжения процесса сертификации.

Германия в середине ноября 2021 приостановила процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2». После этого компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG решила создать «дочку» в ФРГ, чтобы сертифицировать трубопровод. В Бундестаге считают, что остановка сертификации Nord Stream 2 AG повлияла на рост цен на газ в Европе.