Глава МИД ФРГ пообещала принять меры против "Северного потока-2" в случае эскалации на Украине

Анналена Бербок заявила, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Запад примет меры против "Северного потока-2". Фото: REUTERS

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Запад примет «подходящие меры» против «Северного потока-2» в случае эскалации украинского кризиса. Об этом Бербок заявила в понедельник 17 января во время пресс-конференции в Киеве. Трансляция пресс-конференции доступна здесь на немецком телеканале Phoenix.

«Если будет дальнейшая эскалация со стороны России, то мы вместе с нашими партнерами примем совместные подходящие меры», - заявила Бербок.

Глава германского МИД добавила, что Берлин сделал «геостратегические выводы» и напомнила о совместном заявлении Берлина и Вашингтона относительно «Северного потока-2».

Ранее на kp.ru сообщалось, что Анналена Бербок объяснила приостановку сертификации «Северного потока-2» якобы не полным соответствием проекта европейскому праву.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов назвал приостановку сертификации «Северного потока – 2» политизированной.