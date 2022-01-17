Дочь Назарбаева Дарига находится в отпуске из-за болезни

Дочь Нурсултана Назарбаева ушла в отпуск без содержания для прохождения реабилитации после ковида. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казахстанские СМИ сообщают, что Дарига Назарбаева, дочь Нурсултана Назарбаева, находится в неоплачиваемом отпуске до конца января. Сообщается, что в отпуск депутат Маджилиса Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева ушла для того, чтобы пройти реабилитацию после коронавирусной инфекции.

«Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции», - пишет Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Назарбаевой.

Ранее сообщалось, что сам бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Казахстане. Об этом в понедельник 17 января сообщили в посольстве Казахстана в ОАЭ, комментируя слухи о том, что он якобы находится в этой стране.

Пять версий, где может находиться после беспорядков бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, читайте здесь на kp.ru.