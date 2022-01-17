Сбои у Telegram начались 17 января 2022

17 января начались сбои в работе Telegram. Фото: REUTERS

О сбоях в Telegram, которые начались 17 января 2022 года, сообщает сайт Downdetector. По данным ресурса, пик неполадок пришелся на 17.50 понедельника, 17 января, когда было получено 189 сообщений о проблемах. Пользователи сообщали о проблемах с подключением к серверу, у части пользователей возникали неполадки с отправкой сообщений, некоторые просто отмечали неудовлетворительную работу приложения.

Сообщается, что проблемы с работой приложения Telegram возникли у жителей России, Белоруссии, Украины, Турции, Польши и некоторых других стран.

Проблемы в работе приложения отмечались в разных странах. Фото: скрин интерактивной карты Downdetector.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года более 50 процентов пользователей приложения TikTok столкнулись с проблемами в работе приложения.

Также на kp.ru рассказывалось, что после сбоев, связанных с обновлением программного обеспечения, во вторник 11 января возобновилась работа сервиса проверки штрафов на сайте ГИБДД РФ.