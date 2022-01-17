Германия заинтересована в получении энергоресурсов через "Северный поток-2" и по украинскому маршруту

В Германии заявили о важности сотрудничества как с Украиной, так и с Россией. Фото: REUTERS

Германия заинтересована в получении энергоресурсов как через «Северный поток-2», так и по украинскому маршруту. Такое заявление сделал в понедельник 17 января глава Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес после того, как во время пресс-конференции в Киеве министр иностранных дел Анналена Бербок заявила о приостановлении сертификации «Северного потока-2».

Хермес подчеркнул, что сертификация «Северного потока-2» является чисто техническим вопросом и не должна быть политизирована.

« Для надежных поставок нам нужна украинская транзитная сеть, а также "Северный поток - 2". Эти маршруты не должны противопоставляться друг другу. Европе нужна вся доступная инфраструктура. Окончательная сертификация «Северного потока – 2» должна быть не политическим вопросом, а чисто техническим», - цитирует Оливера Хермеса ТАСС.

Хермес подчеркнул, что и Украина, и Россия являются важными партнерами Германии на пути достижения климатической нейтральности.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в Германии закрыли половину атомных электростанций. Таким образом страна реализует план по переходу на более современные источники энергии и достижению климатической нейтральности к 2045 году.