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Здоровье18 января 2022 5:47

Центр Гамалеи разработал тест на нейтрализующие "омикрон" антитела

Гинцбург рассказал о новой тест-системе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Центр Гамалеи разработал тест на нейтрализующие "омикрон" антитела

Центр Гамалеи разработал тест на нейтрализующие "омикрон" антитела

Фото: Мария ЛЕНЦ

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал тест-систему для выявления вируснейтрализующих антител к новому штамму коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к "омикрону", но доступна она пока только у нас в центре», - приводит РИА Новости слова главы Центра им. Гамалеи.

Напомним, ранее Гинцбург рассказывал, что любой штамм коронавирусной инфекции, не только «омикрон»-вариант, может стать «живой вакциной», если гражданин перенес заболевание. Однако эксперт отметил, что такая «вакцинация» имеет свою цену. Речь идет о негативных последствиях, в том числе заболевание может привести к смерти.

Как писал сайт kp.ru, в Центре им. Гамалеи прогнозируют, что заболеваемость штаммом «омикрон» в России может снизиться уже к концу этого месяца.