Глава МИД Германии Бербок заявила, что альтернативы добрым отношениям Москвы и Берлина нет

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что альтернативы добрым отношениям с Россией нет. Фото: REUTERS

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что альтернативы добрым отношениям Москвы и Берлина не существует. Об этом Бербок сказала во вторник 18 января в Москве, где начались переговоры руководителей МИД России и Германии.

Анналена Бербок отметила важность взаимоотношений Германии с РФ не только для правительства ФРГ, но и для нее лично.

«Я хотела бы в ходе своего визита подчеркнуть, насколько важны взаимоотношения с Российской Федерацией для нового федерального правительства и для меня лично», - сказала Бербок.

Министр иностранных дел ФРГ заявила, что готова работать над установлением стабильных связей между Москвой и Берлином.

«Альтернативы добрым и стабильным связям между Москвой и Берлином нет. И я хотела бы и дальше продолжать работать над этой задачей. И здесь я говорю от имени всего федерального правительства», - сказала она.

В то же время Анналена Бербок ранее отмечала, что у России и Германии есть длинный список «конфликтных» тем, требующих обсуждения.

Также на kp.ru сообщалось о высказываниях Бербок относительно «Северного потока-2». Так, глава МИД ФРГ пообещала принять меры против «Северного потока-2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.