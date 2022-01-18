Мишустин заявил, что рост заболеваемости "омикроном" не увеличил долю госпитализированных

Михаил Мишустин / Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

В России растет заболеваемость штаммом "омикрон", но это не привело к увеличению доли госпитализированных, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

Однако российским властям следует быть готовыми к любому развитию ситуации, что подтверждает опыт других государств, подчеркнул премьер-министр.

"В европейских странах диагноз COVID ежедневно ставят сотням тысяч людей. За миллион зашкаливало это число в США, - отметил Мишустин. - Такие цифры нас не могут не беспокоить, ведь "омикрон" пришел и в Россию".

Как ранее писал сайт kp.ru, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый план борьбы с коронавирусом, скорректированный в связи с распространением нового штамма "омикрон", в ближайшее время будет обнародован.

Глава Минфина уточнил, что для реализации обновленного плана хватит бюджета, принятого на текущий год.

Напомним, Михаил Мишустин в видеоприветствии к участникам восьмого Гайдаровского форума рассказал, что текущая пандемия может оказаться не последней, и Россия должна быть к этому готова.