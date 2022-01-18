Назарбаев опроверг слухи о конфликте политических элит в Казахстане

Нурсултан Назарбаев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Слухи о конфликте политических элит в Казахстане не имеют под собой никаких оснований, что подтверждается грядущим назначением действующего президента Касым-Жомарта Токаева председателем партии "Нур Отан". Об этом заявил бывший лидер государства Нурсултан Назарбаев в первом обращении к казахскому народу после начала массовых беспорядков в стране.

"Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Нур Отан", - подчеркнул Назарбаев. - Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны".

Он также выступил с призывом поддержать новую программу реформ Касым-Жомарта Токаева, которая направлена на повышение благосостояния народа.

Как ранее писал сайт kp.ru, в своем выступлении Назарбаев осудил массовые беспорядки, которые в январе охватили страну. Он выразил мнение, что целью организаторов протестов было разрушение целостности страны и устоев государства.

Напомним, дочь бывшего президента Казахстана Алия Назарбаева обратилась к жителям республики и поблагодарила их за поддержку политика во время протестов в стране.