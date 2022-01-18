Голикова рассказала, какой штамм коронавируса преобладает в России

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Дельта" остается преобладающим штаммом среди заболевших коронавирусной инфекции в России, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

"На 18 января, то есть на сегодняшний день, в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% приходится на штамм "дельта" и 40% уже на штамм "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты", - уточнила Голикова.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе того же заседания председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что рост заболеваемости штаммом "омикрон" не привел к увеличению доли госпитализированных.

Напомним, Татьяна Голикова в докладе президенту страны Владимиру Путину на совещании с правительством в среду, 12 января 2022 года, заявила, что России не избежать нового подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.