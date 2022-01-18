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Политика18 января 2022 13:16

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия готова к "серьезному диалогу" с Россией

Политик подчеркнул, что Берлин не желает долгосрочной напряженности в отношениях с Москвой
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: REUTERS

Берлин готов к "серьезному диалогу" с Москвой по вопросам безопасности, заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 18 января 2022 года.

Немецкий лидер подчеркнул, что ФРГ не хочет, чтобы в долгосрочных отношениях с Россией сохранялась напряженность.

"Ожидаем от России деэскалации, к этому относится сокращение войск на границе", - уточнил канцлер.

Шольц также выразил мнение, что необходимо использовать все форматы для урегулирования ситуации вокруг Украины, в том числе и нормандский.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что альтернативы добрым отношениям Москвы и Берлина не существует. В ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым она отметила важность взаимоотношений Германии с РФ не только для правительства ФРГ, но и для нее лично.

По словам Бербок, Берлин хочет сотрудничать в сферах науки, культуры, торговли, возобновляемых источников энергии и вопросах климата.