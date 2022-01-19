Старые тарифы мобильной связи в России могут подорожать

«Коммерсантъ»: Операторы сотовой связи в России поднимут цены на архивные тарифы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Операторы сотовой связи в России приняли решение поднять стоимость архивных тарифов на 10%.

Как передает «Коммерсантъ», по мнению специалист, рост стоимости связи обусловлен общей инфляцией, а также увеличением мобильного трафика. Эксперты ожидают дальнейшего подорожания услуг сотовых операторов на 10–12%.

Кроме того, предполагается, что операторы также стимулируют своих абонентов переходить на новые тарифы. Отмечается, что основная метрика мобильного тарифа - стоимость 1 Гигабайта трафика, и в данном плане новые тарифы могут стать дешевле архивных, но при использовании актуальных тарифов средний чек с пользователя выше, поскольку операторы будут в выигрыше.

На сегодняшний день дешевле всего услуги сотовой связи обходятся жителям Москвы, а также Магаданской и Сахалинской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов. Наиболее дорогой сотовой связь является в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Напомним, ранее аналитики компании Content Review сообщили, что средний минимальный тариф на сотовую связь в стране по итогам 2021 года снизился на 15%, а до этого сообщалось о планах сотовых операторов повысить цены на 6–10%.