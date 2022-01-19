Услуги в области красоты и здоровья стали самыми популярными у россиян в новогодние праздники

Траты россиян в новогодние праздники не ограничивались питанием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новогодние праздники россияне чаще всего интересовались услугами красоты и здоровья. На них приходится почти треть поисковых запросов пользователей Юлы и Объявлений ВКонтакте. Об этом сообщили kp.ru в пресс-службе социальной сети "ВКонтакте".

Как следует из данных аналитики, категории "красота и здоровье" касался 31% запросов на услуги, "перевозки" – 14%, "ремонт и строительство" – 13%, "продукты питания" – 10%, "ремонт техники" – 7%.

Наибольшей популярностью у тех, кто решил навести красоту или поправить здоровье, пользовались услуги массажа, маникюра, педикюра и наращивания ресниц.

У пользователей, которым требовалось что-то перевезти, самая большая потребность была в аренде авто, грузоперевозчиках и грузчиках.

"Предложения услуг на Юле и в Объявлениях ВКонтакте также заметно выросли в эти дни. Объявлений с услугами перевозок стало больше в 2,2 раза, ремонта и строительства почти в два раза, деловых услуг — на 75%, - говорится в исследовании. - Пользователи сервисов в новогодние праздники стали чаще оказывать услуги в категории "Красота и здоровье" (рост на 70%), изготовление мебели на заказ (+70%) и вывоза мусора (+55%)".

Средняя стоимость услуг в сфере красоты и здоровья составила 1,5 тысячи рублей, перевозок – 2,3 тысячи рублей, ремонта и строительства – 2,9 тысячи рублей, ремонта техники – 700 рублей.

В частности, наращивание ресниц в новогодние праздники в среднем обходилось в 900 рублей, маникюр и педикюр – столько же, муж на час – в 1100 рублей, массаж – в 1400 рублей, а аренда авто – в 2200 рублей.

"В регионах спрос на услуги в целом соответствует общероссийской картине, однако есть несколько отличий. Так, в Санкт-Петербурге на 23% чаще, чем в среднем по стране, интересовались услугами в категории "Красота и здоровье" — самый высокий показатель в России, - уточнили авторы исследования. - Также эти услуги оказались популярны в Казани (53%), при этом в Новосибирске только 24% спроса от всех услуг в городе относились к категории бьюти".

Как ранее писал сайт kp.ru, россияне подсчитали свои расходы на новогодние праздники и оказалось, что за год эта сумма выросла на четверть. В среднем каждый россиянин потратил на празднование Нового года 22 802 рубля. В прошлом году эта сумма равнялась 17 161 рублю. Новогодний стол обошелся в среднем в 7 643 рубля, а на подарки родным и друзьям среднестатистический россиянин потратил 8 458 рублей.