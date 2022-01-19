Захарова назвала заявления об "эвакуации" российских дипломатов из Украины провокацией

Захарова назвала об заявления об "эвакуации" российских дипломатов из Украины провокацией Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала провокацией заявления о том, что в двух консульствах России на Украине якобы собираются «эвакуировать» дипломатов из страны.

Напомним, ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила о планах российского посольства в Киеве и консульства во Львове якобы «эвакуировать» из Украины своих дипломатов. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон располагают информацией о планах Москвы «эвакуировать» семьи своих дипломатов. Позже в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что посольство России в украинской столице работает в штатном режиме.

«У меня вопрос, какое дело Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран? Это первый вопрос. Второй вопрос, даже не вопрос, а ремарка. Это всё можно охарактеризовать как провокативное поведение», - заявила представитель МИД РФ в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, за подобными словами скрывается профнепригодность, а если Псаки не отдает отчета в том, к каким последствиям могут привести такие слова, то Москва будет вынуждена обратиться к ее руководителям за объяснением.