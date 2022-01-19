Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика19 января 2022 8:37

Захарова назвала заявления об "эвакуации" российских дипломатов из Украины провокацией

Представитель МИД РФ также обратила внимание на слова Псаки по данному вопросу
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Захарова назвала об заявления об "эвакуации" российских дипломатов из Украины провокацией

Захарова назвала об заявления об "эвакуации" российских дипломатов из Украины провокацией

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала провокацией заявления о том, что в двух консульствах России на Украине якобы собираются «эвакуировать» дипломатов из страны.

Напомним, ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила о планах российского посольства в Киеве и консульства во Львове якобы «эвакуировать» из Украины своих дипломатов. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон располагают информацией о планах Москвы «эвакуировать» семьи своих дипломатов. Позже в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что посольство России в украинской столице работает в штатном режиме.

«У меня вопрос, какое дело Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран? Это первый вопрос. Второй вопрос, даже не вопрос, а ремарка. Это всё можно охарактеризовать как провокативное поведение», - заявила представитель МИД РФ в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, за подобными словами скрывается профнепригодность, а если Псаки не отдает отчета в том, к каким последствиям могут привести такие слова, то Москва будет вынуждена обратиться к ее руководителям за объяснением.