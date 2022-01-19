Токаев сменил министра обороны Казахстана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил министра обороны республики, назначив на должность главы военного ведомства главнокомандующего национальной гвардии Руслана Жаксылыкова, который до настоящего времени занимал должность заместителя министра внутренних дел. Об этом в среду, 19 января, сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Жаксылыкова Руслана Фатиховича министром обороны Республики Казахстан», - говорится в президентском указе.

Напомним, 5 января, Токаев принял отставку правительства. Временно-исполняющим обязанности главы кабмина был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Члены правительства республики продолжали свою работу до утверждения нового состава кабмина.

Как писал сайт kp.ru, 11 января президент Казахстана подписал указ о назначении нового правительства республики, который возглавил Алихан Смаилов. В новом кабмине министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и министром иностранных дел Мухтар Тлеуберди.