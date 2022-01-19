Госсекретарь Блинкен заявил о желании США найти мирное решение ситуации по Украине

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Вашингтон рассчитывает на мирное разрешение с Москвой ситуации по Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления перед посольством Соединенных Штатов в Киеве.

"Искренне надеюсь, что мы останемся на дипломатическом, мирном пути", - подчеркнул Энтони Блинкен.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в рамках официального визита на Украину. Утром в среду, 19 января 2022 года, самолет с главой дипломатии Соединенных Штатов на борту приземлился в украинской столице.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отказался от предложения России в качестве компромисса по расширению не принимать в НАТО Украину. Об этом Столтенберг сказал в среду 12 января во время пресс-конференции по итогам заседания совета Россия-НАТО.