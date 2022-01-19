Сенатор Бибикова: пенсионеры получат проиндексированную на 8,6% пенсию уже в феврале

Пенсии снова вырастут в феврале 2022 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российские пенсионеры уже в феврале получат пенсию, которая проиндексирована на 8,6% в сравнении с декабрьским размером, рассказала журналистам заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в среду, 19 января 2022 года.

"С 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена", - уточнила Бибикова.

Как ранее писал сайт kp.ru, в прошлом году средний размер страховой пенсии по старости составил 17 481 рубль, а после индексации в этом году он увеличится до 18 984 рублей.

Напомним, независимо от того, когда будет принят закон о повышении на 8,6% пенсий неработающих россиян, их индексация будет оформлена с 1 января 2022 года, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.