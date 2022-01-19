Еврокомиссия будет вычитать наложенные на Польшу штрафы из положенных ей платежей

Еврокомиссия нашла способ взыскать с Польши ранее наложенные на нее штрафы. Фото: REUTERS

Еврокомиссия нашла способ взыскать с Польши штрафы, наложенные на страну за невыполнение решения суда Евросоюза. Как сообщил в среду 19 января официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, ЕК начнет удерживать суммы штрафов из причитающихся Польше платежей.

«Уведомление о необходимости осуществить платеж было направлено 10 ноября, вчера истек отведенный срок. Согласно регламенту, следующий этап - это так называемая процедура компенсации», - цитирует Уйвари РИА Новости.

На kp.ru сообщалось, что Европейский суд, высшая судебная инстанция ЕС, поддержал предложение Еврокомиссии штрафовать Польшу на 1 млн евро в день. Штраф будет отменен только после того, как польские власти приостановят затеянную ими судебную реформу, которая еще в прошлом году была признана тем же Европейским судом противоречащей общему законодательству Евросоюза. Ранее конституционный суд Польши признал верховенство национальной конституции над законами ЕС.