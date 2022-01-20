В Роспотребнадзоре рассказали, что «омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет

Впервые у детей стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», особенно опасен для маленьких детей от двух до пяти лет, специалисты впервые стали отмечать у малышей явления бронхиолита, требующие госпитализации. Об этом рассказал журналистам замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации», - сказал эксперт в беседе с ТАСС.

Александр Горелов добавил, что у каждого третьего ребенка, заразившегося новым штаммом ковида, отмечается диарея.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Роспотребнадзоре назвали четыре группы болезней, под которые стал маскироваться коронавирус у детей. Александр Горелов также рассказал о том, как протекает заболевание у малышей и подростков.