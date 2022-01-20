Байден сообщил, что Украина получила от США военную помощь на 600 миллионов долларов

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме, сообщил, что Украина получила от Соединенных Штатов военную помощь на 600 миллионов долларов.

«Мы уже отправили Украине новейшего оборонного оборудования на сумму более 600 миллионов долларов», - сказал американский лидер на пресс-конференции, посвященной первой годовщине со дня его вступления в должность главы государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что военная помощь Украине от США – это «сигнал» для России, а Москву якобы «беспокоит все, что делает Украину сильнее».

К слову, по словам временного поверенного в делах Соединенных Штатов на Украине и заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента, Незалежная входит в пятерку стран мира, получающих самую большую помощь от американцев. Между тем, даже сейчас от России Киев получает больше, чем от Вашингтона.

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