В США назвали цену Украине: Даже сейчас от России Киев получает больше, чем от Вашингтона

Американцы выделяют на поддержку Украине около 750 миллионов долларов в год. Фото: Shutterstock

Страстное желание Киева хоть в каких-то рейтингах оказаться не на последнем месте сбылось! Украина, как заявил временный поверенный в делах США в этой стране и заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, входит в пятерку стран мира, получающих самую большую помощь от американцев. А может, бери выше, даже в четверку, намекнул он. Ну, кто тут говорил, что Европа с Америкой об Украину ноги вытирают и пора проситься на кошт к Китаю?

США, независимо от того, республиканцы или демократы сидят в Белом доме, выделяют на поддержку Украине около 750 миллионов долларов в год, раскрыл объем американской помощи Киеву Кент. При этом он уточнил, что поддержка Украины не зависит от администрации или чиновников, работающих с Украиной. Эта страна так важна для американцев, что думка о ней никогда не выходит у них из головы.

А о ком еще так сосредоточенно думают и кого помнят при любых администрациях за океаном? Глянем на список лидеров в получении гуманитарной и военной помощи от США в последние годы. Четыре года назад в пятерку получателей крупнейших сумм входили Израиль, Египет, Афганистан, Иордания и Пакистан. В 2018 году четверка лидеров выглядела так: Израиль, Египет, Иордания, Афганистан. Украина тогда оказалась на 18 месте с 203,8 млн американских грошей помощи. И теперь - такой стремительный взлет сразу на пятое, а то и на четвертое место!

Радоваться этому или сокрушаться? Судя по всему, из списка лидеров получателей помощи США Украина «вышибла» Афганистан, из которого американцы весьма ускоренно и позорно уходят. Примечательно то, что в списке самых-самых «счастливчиков» Украина - единственная европейская страна. У других стран континента дела обстоят, видать, не столь критично. Но можно повернуть и по-другому: Киев стал для Вашингтона столь значимым партнером и союзником в Старом свете, что среди всех стран континента он ему самую большую помощь предоставляет. А с остальных, которые в НАТО входят, куда и украинцы рвутся-рвутся, да никак не прорвутся, требует, наоборот, платить больше - на оборону альянса.

Американская военная техника на параде в честь Дня независимости в Киеве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сущности, нынешняя «везуха» самостийной с такой халявой - маркер неуспешности евромайданного проекта. Почти восемь ему лет минуло, а самостоятельно встать на ножки так и не может. Как ни крути, а опять Украина оказалась среди самых бедных и проблемных стран мира. Израиль, разумеется, исключение, да и получает он от Штатов главным образом военную помощь и всем понятно, почему. Конечно, и здесь можно повернуть в свою пользу: дескать, мы воюем со страной-агрессором, держим европейский фронт перед натиском злобной России…

Но эти штучки уже раздражают многих даже в Европе.

Отдельный вопрос, на что идет американская помощь. И на «развитие демократии», и на «противостояние российской агрессии», и на «развития институтов гражданского общества». Вот на что она точно пока не идет - это на снижение людоедских коммунальных тарифов для населения. Военная составляющая тоже очень интересна - часть денег из США и не уходит, потому что на них покупают для армии Украины бэушные бронетранспортеры, устаревшие катера и даже залежалые сухпайки. И за такую, в сущности, ерунду в финансовом исчислении американцы формируют в этой стране потенциальный рынок для своего оружия.

Израилю, процветающей в экономическом плане стране с населением в 9 млн человек, но живущему как в осажденной крепости, Америка ежегодно выделяет свыше 3 млрд долларов помощи. Украине, официально признанной самой бедной страной Европы с населением в 35-40 млн человек, США дает на все про все 750 млн. Тут и сравнивать нечего. Достаточно напомнить, что даже Афганистан до последнего времени получал около 1 млрд долларов.

Нельзя не вспомнить «мрачные» финансовые и экономические перспективы, которые ждали Киев, если бы он не подписал соглашение об ассоциации с ЕС, пусть даже ценой госпереворота. Москва согласилась предоставить займ на 15 млрд долларов на пять лет, и первый транш в 3 млрд даже выделила. Был согласован план взаимодействия и сотрудничества экономик России и Украины на ближайшие годы, который оценивался в 50 млрд долларов.

За годы до госпереворота за счет низких цен на газ Украина сэкономила более 82 млрд долларов, напомнил недавно в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» президент Владимир Путин, а сегодня цепляется за 1,5 млрд платежей России за транзит газа в Европу. То есть даже сейчас Киев получает от «страны-агрессора» в два раза больше за транзит газа, чем им «бескорыстно» отстегивают новые друзья-американцы.

И вспомним, что, как призналась в свое время госпожа Нуланд, США «вложили» в Украину 5 млрд долларов. Понятно, что не только на «евромайдан», а на всю упорную работу по отрыву этой страны от России, начиная с 90-х. После победы «революции гидности», если верить новости о стабильной ежегодной помощи Киеву со стороны американцев, получается еще примерно столько же. Итого: 10-11 миллиардов долларов и такая страна как Украина - у вас в кармане.

Вот так прикинешь все, вспомнишь. Сообразишь, что Украина фактически занимает место Афганистана в списке получателей самой большой помощи американцев. Почитаешь, что сейчас в Афгане пошло-поехало. Нет, лучше бы Джордж Кент не рассказывал бы о заботе Америки об украинцах - не так обидно бы было…

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