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Политика20 января 2022 9:42

Песков не исключил нового контакта Путина и Байдена после ответа США по гарантиям безопасности

В Кремле считают, что такие контакты полезны
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый контакт президента России Владимира Путина с лидером Соединенных Штатов Джозефом Байденом возможен после ответа американской стороны на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 20 января.

"Мы не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить", - уточнил Песков.

Он выразил уверенность, что подобные контакты полезны для обоих государств, и их можно только приветствовать.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джо Байден заявил, что считает возможной новую личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обратился к конгрессменам США с призывом соблюдать договоренности, достигнутые Путиным и Байденом.