Блинкен заявил, что США стремятся к предсказуемым отношениям с Россией Фото: REUTERS

Соединенные Штаты, как и Германия, стремятся построить с Россией предсказуемые отношения, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.

По словам главы Госдепартамента Соединенных Штатов, он намерен представить на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве общую позицию США и их союзников по отношениям с РФ. Он также заявил, что Вашингтон не рассматривает отдельные санкции против Москвы в случае «небольшой» эскалации вокруг Украины.

Как писал сайт kp.ru, накануе Блинкен сообщил, что не везет в Женеву на встречу с главой МИД РФ Лавровым письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе.

Ранее на встрече Блинкена с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом было заявлено о готовности провести новые переговоры с Россией по гарантиям безопасности в Европе. Вашингтон и Брюссель призвали Москву предпринять шаги по деэскалации «продолжающейся агрессии против Украины».