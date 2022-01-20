Лавров прибыл в Женеву для переговоров с Блинкеном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике. Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздним вечером в четверг, 20 января, прибыл в Женеву, где в пятницу у него запланированы переговоры с американским коллегой – госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Самолёт главы российского внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту Женевы в 20:36 по местному времени (22:36 мск), передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первая очная встреча министра иностранных России и госсекретаря США с момента назначения Блинкена на должность главы госдепартамента состоялась 19 мая 2021 года.

В самом начале переговоров Сергей Лавров сказал, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном любые вопросы без исключения «при понимании, что это все будет честно, с фактами на столе и взаимоуважительной основе». Переговоры проходили на полях министерской сессии Арктического совета (АС) в Рейкьявике.

Потом главы дипломатических ведомств двух стран встречались в начале декабря на форуме ОБСЕ в Стокгольме.