Новую купюру в 100 рублей ЦБ представит в ближайшее время

До 2025 года Центробанк намерен обновить банкноты пяти номиналов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев сообщил, что новую 100-рублевую купюру Центробанк представит в ближайшее время, а до 2025 года ЦБ намерен обновить банкноты пяти номиналов.

«Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», - сказал Алексеев на встрече клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он рассказал, как будет выглядеть измененная купюра: по цвету банкнота будет похожа на привычную сторублевку, только оттенок будет отличаться, а размер останется прежним. Из главных отличий – на новой купюре появятся крупные контрастные цифры и надписи, а также рельефные метки для незрячих людей, чтобы они могли на ощупь отличить эту банкноту от банкнот другого номинала.

До 2025 года ЦБ планирует обновить дизайн банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, а также усилить защиту денежных знаков. В дизайне российских купюр появятся достопримечательности шести федеральных округов страны. Ожидается, что новые 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, 500 рублей – в 2024-м, а 10 и 50 рублей – в 2025 году.