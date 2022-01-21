Roll Call: Американским сенаторам некогда рассмотреть новые санкции против России

Председатель сенатского комитета по международным делам Роберт Менендес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американским сенаторам не хватает времени, чтобы рассмотреть очередной законопроект о санкциях против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины, сообщает газета Roll Call со ссылкой на сотрудника аппарата одного из демократов в сенате.

По его словам, график работы верхней палаты конгресса США нарушили зимние холода и новый штамм коронавируса «омикрон», поэтому пока непонятно, когда пройдет голосование по документу.

Речь идет о законопроекте под названием «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года», который на прошлой неделе внесла на рассмотрение в сенат группа из 26 законодателей-демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом из штата Нью-Джерси.

Дело в том, что на этой неделе сенаторы должны были уйти на каникулы, и Менендес рассчитывал успеть за семь свободных дней заручиться поддержкой необходимого для утверждения своего проекта числа республиканцев – голосование планировали провести после выходных, на следующей неделе.

«Но зимняя погода и омикрон-штамм COVID-19 нарушили эти планы», - отмечается в публикации.

Каникулы сенаторов перенесли на следующую неделю, и теперь неизвестно, когда может состояться голосование. В итоге график верхней палаты стал «проблемой», из-за которой законодатели не могут «сделать что-то вовремя» и «повлиять на стратегические расчеты» российских властей по ситуации вокруг Украины.

Как писал сайт kp.ru, предложенный Менендесом проект закона предусматривает в случае пресловутого «вторжения» персональные санкции Вашингтона против президента и премьер-министра России, глав Минобороны и МИД, начальника Генштаба и как минимум трех банков.

Между тем, 19 января сенатор-республиканец от штата Индиана Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций. Полный текст документа пока не был опубликован.

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