Пеле выписали из больницы после химиотерапии

Легендарный бразильский футболист Пеле провел в больнице несколько дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле (настоящее имя – Эдсон Арантис ду Насименту) покинул больничные стены после курса химиотерапии, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление клиники «Альберт Эйнштейн» в Сан-Паулу, где 81-летний бразилец провел несколько дней.

В заявлении говорится, что Пеле выписали из больницы в стабильном состоянии. Он прошел не только необходимый курс химиотерапии, но и полное медицинское обследование. Специалисты выявляли места новых опухолевых образований.

Напомним, как рассказывал сайт «КП» – спорт», легенду мирового футбола госпитализировали на этой неделе. По данным телеканала ESPN, у Пеле одна опухоль в кишечнике, одна в печени и еще одна в легком.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Вскоре после этого его перевели в обычную палату, а сам спортсмен заявил, что чувствует себя хорошо. Через некоторое время Пеле снова поместили в отделение интенсивной терапии. После выписки из больницы футболист находился под пристальным присмотром врачей.