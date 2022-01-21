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Спорт20 января 2022 23:59

Пеле выписали из больницы после химиотерапии

По оценкам медиков, состояние легендарного футболиста стабильно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Легендарный бразильский футболист Пеле провел в больнице несколько дней

Легендарный бразильский футболист Пеле провел в больнице несколько дней

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле (настоящее имя – Эдсон Арантис ду Насименту) покинул больничные стены после курса химиотерапии, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление клиники «Альберт Эйнштейн» в Сан-Паулу, где 81-летний бразилец провел несколько дней.

В заявлении говорится, что Пеле выписали из больницы в стабильном состоянии. Он прошел не только необходимый курс химиотерапии, но и полное медицинское обследование. Специалисты выявляли места новых опухолевых образований.

Напомним, как рассказывал сайт «КП» – спорт», легенду мирового футбола госпитализировали на этой неделе. По данным телеканала ESPN, у Пеле одна опухоль в кишечнике, одна в печени и еще одна в легком.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Вскоре после этого его перевели в обычную палату, а сам спортсмен заявил, что чувствует себя хорошо. Через некоторое время Пеле снова поместили в отделение интенсивной терапии. После выписки из больницы футболист находился под пристальным присмотром врачей.