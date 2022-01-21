Блинкен заявил, что США готовы дать жесткий ответ на «агрессию» России

Энтони Блинкен заявил, что США готовы дать быстрый и жесткий ответ на "агрессию" России. Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предпочитает взаимодействовать с Москвой путем дипломатии и диалога. Об этом Блинкен заявил перед началом переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Переговоры проходят в Женеве в пятницу 21 января, онлайн-трансляция доступна здесь на kp.ru.

«Я надеюсь и ожидаю, что мы сможем проверить, остаются ли пути дипломатии и диалога открытыми, мы намерены идти этим путем для разрешения наших разногласий мирно», - сказал госсекретарь США.

Блинкен заявил также, что Соединенные Штаты готовы дать единый быстрый и жесткий ответ на «агрессию» России.

В то же время глава российского МИД Сергей Лавров, говоря об ожиданиях от встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметил, что он не ждет прорыва от этого диалога, но ждет ответов на поставленные перед Вашингтоном вопросы.

Ранее МИД РФ заявил о готовности Москвы к противостоянию враждебным действиям США, если политика Вашингтона не изменится. Градус конфронтации с этим может вырасти еще сильнее, предупредили в ведомстве.