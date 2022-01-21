Лавров заявил, что считает правильным предать гласности ответ США по гарантиям безопасности

Лавров считает необходимым предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, но только после получения разрешения на это у США. Фото: REUTERS

Сергей Лавров заявил, что считает правильным предать гласности ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности, который Вашингтон пообещал вскоре предоставить Москве. Об этом глава российского МИД заявил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу 21 января. Трансляция пресс-конференции доступна здесь на kp.ru.

В то же время министр иностранных дел России отметил, что для опубликования ответа США на российские предложения понадобится разрешение Вашингтона.

«Считаю, что будет правильно ответ Америки по гарантиям безопасности предать гласности. Но это их собственность, которую они передают нам в качестве позиции. Буду просить, чтобы они не возражали», - сказал Лавров.

Также Лавров прокомментировал позицию России о нерасширении НАТО на восток и заявил, что Блинкен во время встречи признал, что Россия размещает вооружения на своей территории.