Блинкен призвал Россию «отвести войска» от Украины Фото: REUTERS

Россия должна «отвести войска» от Украины, чтобы доказать Западу отсутствие планов «вторжения» в соседнюю республику, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По итогам переговоров в Женеве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым глава Госдепа отметил, что Москве нужно прекратить агрессию против Украины. Это позволит России продолжить работу с США по гарантиям безопасности в Европе. Вместе с тем он сказал, что торг по вопросу возможности Киева самому определять свое будущее исключен.

«Я считаю, что мы можем продолжить работу по совместной разработке соглашений о взаимопонимании, которые обеспечивают нашу взаимную безопасность. Но это зависит от того, прекратит ли Россия свою агрессию в отношении Украины», – заявил Блинкен.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидают санкции, которых ранее наша страна «никогда не видела». По его словам, если Москва «совершит этот шаг», будут введены такие жесткие ограничения, что это станет для России «катастрофой».

Напомним, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, а российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».