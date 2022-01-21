В Белом доме подтвердили планы США поставить Ми-17 на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Соединенные Штаты действительно намерены передать Украине пять вертолетов российского производства Ми-17, которые изначально предназначались для военных Афганистана, но планы поменялись после того, как в этой стране пришло у власти радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Об этом на брифинге в пятницу, 21 января, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Таким образом, она подтвердила информацию, которую ранее со ссылкой на неназванные источники опубликовала газета Wall Street Journal.

«Мы недавно уведомили конгресс о нашем намерении поставить вертолеты Ми-17. Так что я бы не сказала, что президент выжидает. Отчетливо видны действия в этом направлении», - сказала Псаки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале декабря прошлого года Киев попросил у Вашингтона часть вооружений, которые американцы собирались передать Афганистану. В частности, речь шла о вертолетах Ми-17 и боеприпасах.

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