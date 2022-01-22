Постпред США в ООН: Вашингтон рассматривает военные меры против России в случае эскалации на Украине

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд Фото: REUTERS

В случае эскалации ситуации вокруг Украины Соединенные Штаты могут применить против России не только экономические, но и военные «меры воздействия». Об этом заявила американский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.

Так она ответила на вопрос ведущего, «принимаются ли во внимание и военные контрмеры» наряду с «катастрофическими» экономическими санкциями, о которых на днях говорил президент США Джо Байден.

«Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа», - сказала Линда Томас-Гринфилд, отметив, что Вашингтон поддерживает Киев с 2014 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на пресс-конференции 20 января Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидают санкции, которых ранее наша страна «никогда не видела». По его словам, если Москва «совершит этот шаг», будут введены такие строгие ограничения, что это станет для России «катастрофой».

Позже он заявил, что Штаты будут считать «вторжением» России на Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы, после чего Москва Россия получит «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто на самом деле готовится к войне на Украине: пять верных признаков

Сопоставив «приметы надвигающегося армагедона» можно легко понять, почему в России все удивлены предстоящем «вторжением», а в Киеве ждут – не дождутся (подробности).

К СЛОВУ

Кто в Америке зарабатывает на бесконечных разговорах о санкциях против России

Слишком многие заинтересованы в новых ограничениях для нашей страны (подробности).