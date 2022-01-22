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Политика22 января 2022 0:59

Порошенко призвал Зеленского объединиться «перед лицом угрозы»

При этом бывший президент Украины подчеркнул, что нынешний лидер Незалежной никогда не станет его другом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Порошенко призвал Зеленского объединиться «перед лицом угрозы»

Порошенко призвал Зеленского объединиться «перед лицом угрозы»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал своего преемника Владимира Зеленского объединиться «перед лицом угрозы» воображаемой «агрессии» России.

«Зеленский точно не будет моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой, поскольку недооценка угрозы – это т0же преступление. И я никого не хочу пугать для того, чтоб спасти Украину, поскольку Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда объединенная», - заявил обвиняемый в госизмене Порошенко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube-канале Shuster online.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее Порошенко после оглашения решения суда, в результате которого он не потерял ни деньги, ни свободу, призвал «прихлопнуть Зеленского крышкой рояля». Экс-президента Украины, не упустившего шанс снова унизить нынешнего главу государства, поддержали и американцы, и европейцы – плохой сигнал для Зеленского, считает обозреватель «КП» Александр Гришин.

Накануне офис генпрокурора Украины подал апелляцию не решение Печерского суда Киева об избрании депутату Петру Порошенко меры пресечения в виде «личного обязательства» не выезжать за пределы столицы и области без разрешения следователя.

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