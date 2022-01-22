Германия передаст Украине мобильный госпиталь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин выделил 5,3 млн евро на мобильный полевой госпиталь для украинской армии. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

«Я понимаю желание поддержать Украину, именно это мы делаем. В феврале будет передан полевой госпиталь, на который Германия выделила €5,3 млн», - сказала глава военного ведомства в интервью газете Welt am Sonntag.

Ламбрехт уточнила, что в помощь включено также обучение по возведению и использованию мобильного госпиталя. Кроме того, Берлин поставит аппараты искусственной вентиляции легких.

«Это значит, что мы на стороне Киева … Теперь нужно сделать все возможное для деэскалации. Поставки оружия в данный момент бесполезны - таково единое мнение федерального правительства», - отметила она.

Германия вопреки требованиям украинской стороны неоднократно заявляла, что не будет продавать Киеву летальное оружие

Напомним, ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев хочет получить от Берлина военные корабли и систем ПВО, указав на то, что данный вопрос остается одним из главных на повестке дня в переговорах двух стран. Однако в Минобороны ФРГ заявило, что политика по поставкам оружия неизменна, отметив, что федеральный канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок уже четко говорили, что летальное оружие Украине не поставляется.