Премьер Баварии предупредил о последствиях санкции против «Северного потока – 2» для Германии

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер Фото: REUTERS

Ужесточение санкций в отношении России и газопровода «Северный поток – 2» обернется серьезными последствиями для Германии и Европы, считает премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

«Все более жесткие санкции против России не могут быть единственным решением. С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой, потому что эти новые санкции зачастую не в меньшей степени вредят и нам. Например, закрытие балтийского газопровода «Северный поток – 2» или вообще прекращение всех поставок газа из России коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений», – заявил политик в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Зедера, обострение конфликта в Европе принимает серьезный характер. Он отметил, что сторонам нужно «отказаться от агрессии и избежать эскалации». Вместе с тем премьер Баварии призвал уважать территориальную целостность и независимость Украины. Как отметил Зедер, Россия является сложным партнером, однако она точно не враг Европе.

Как писал сайт kp.ru, ранее Кремль заявлял, что не согласен с заявлениями Соединенных Штатов и Украины о том, что газопровод «Северный поток – 2» якобы представляет угрозу энергетической безопасности Европы.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорила, что проект строительства газопровода «Северный поток – 2» пока не соответствует требованиям Евросоюза, и именно это, по ее словам, стало причиной приостановки процесса его сертификации.