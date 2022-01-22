МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за отказа Берлина поставлять Киеву оружие Фото: REUTERS

Посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен была вызвана в Министерство иностранных дел Украины в связи отказом Берлина поставлять республике вооружение.

«В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия на Украине Анка Фельдхузен. Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морских сил Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может соответствовать критериям членства в НАТО. Высказано также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонительного оружия», – сообщается на сайте украинского МИД.

В разговоре с послом было заявлено, что сегодня партнеры Киева должны проявить «твердость и солидарность для сдерживания разрушительных намерений России». Украина надеется на поддержку Германии в вопросах усиления обороноспособности республики «перед угрозой масштабного российского вторжения», отмечается в сообщении.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял о желании Киева получить от Берлина военные корабли и системы ПВО. Данный вопрос остается одним из основных на повестке дня в переговорах двух стран, отметил он. Дипломат также указал на то, что ФРГ нужно взять пример с Великобритании, которая уже сообщила о поставках Украине лёгких противотанковых оборонительных вооружений.

Как писал сайт kp.ru, посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр говорил, что ФРГ не будет поставлять Украине вооружение даже в качестве компенсации за запуск газопровода «Северный поток – 2».