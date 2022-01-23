Названный Британией "пророссийским лидером в Киеве" Евгений Мураев находится в списке российских санкции с 2018 года Фото: REUTERS

Названный МИД Великобритании "пророссийским лидером в Киеве" экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев с 2018 году находится в списке санкции РФ. Это следует из текста постановления российского правительства.

- №347. Мураев Евгений Владимирович (Мураєв Євгеній Володимирович)...., - указаны его данные в тексте постановления № 1656 от 25 декабря 2018 года "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300".

Незадолго до этого стало известно, что МИД Великобритании считает, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства. В частности, в ведомстве уверены, что правительство якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинские журналисты узнали, что в команде президента Украины Владимира Зеленского крепнет убеждение, что сообщения американских СМИ о якобы готовящемся "вторжении" России – это всего лишь уловка властей Соединенных Штатов с целью добиться от Киева выполнения Минских договоренностей.