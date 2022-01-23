Специалист рассказал, как часто нужно менять SIM-карту

SIM-карты тоже подвержены износу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

SIM-карту необходимо регулярно менять, так как она со временем изнашивается, в результате чего теряется качество связи и возможна потеря данных, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям компании Yota Григорий Лысенко.

"SIM-карта может устареть из-за физического износа ячеек памяти, - уточнил Лысенко. -Для понимания: SIM-карта, как и жесткий диск компьютера или смартфона, обладает памятью, на нее приходит информация и хранятся данные".

По его словам, средний срок службы симки составляет 10-15 лет, однако рекомендуется менять ее раз в 4-5 лет. При этом некоторые владельцы меняют SIM-карты даже чаще, отметил специалист. В частности, это происходит из-за невозможности зарегистрировать ее в сети.

Как ранее писал сайт kp.ru, быстрая разрядка, нагрев и вздутие аккумулятора, а также внезапные выключения и потеря подключения к сети свидетельствуют о том, что срок службы смартфона подходит к концу.