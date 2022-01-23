Экс-судья из Чечни Янгулбаев покинул Россию с дочерью после задержания жены

Адвокат Наталья Добронравова заявила, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию Фото: REUTERS

Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью после того, как его жену Зарему Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде. Информацию об этом подтвердила РИА Новости адвокат Наталья Добронравова.

"Я точно знаю, что они покинули Россию. Сайди и дочь", - уточнила юрист.

По ее словам, она владеет данными, в какую страну направился ее подзащитный, но не будет разглашать эту информацию.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на задержание жены Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Как заявил политик, операция проводилась в полном соответствии с законом.

По словам Кадырова, "Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", а также подозреваются в организации нападения в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из Чечни.